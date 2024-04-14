Солдаты РФ на грани бунта 2 Денис Казанский, gazeta.ua

14.04.2024, 14:15

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«СВО» свернула куда-то не туда.

Российский Z-блогер Максим Калашников посетил позиции своих войск и записал унылое видео о безумных потерях, которые (традиционно) умалчиваются, усталость и отчаяние российских солдат, которых то и дело гонят на мясные штурмы и их разочарование в том, что война так затянулась.

Ни слова о целесообразности этой войны и то, кто ее на самом деле начал – и кому она нужна. Калашников жалуется, что «золотой фонд» нации погибает и гниет здесь, вместо того, чтобы дойти до Ла-Манша. Этим «людям» даже в голову не приходит, что «золотой фонд» нации мог бы развивать собственную страну, обогащать ее, ведь в одном из самых больших государств мира всегда найдется, куда приложить руки.

Но нет. Z-блогер сетует, что россиян разбивают дронами, кассетными бомбами, «Хаймарсами» и, кажется, СВО свернула куда-то не туда. Он высказывает мнение, что деморализованные войска могут устраивать бунты, как уже было во время Первой мировой войны в 1916 году. Однако выводу о необходимости прекратить это кровороление он как-то тоже никак не приходит. Вместо этого предлагает начать «чистки» в отношении командиров в российской армии.

Кажется, у россиян остается только один выход – самоуничтожиться и окончательно развалить свою страну. Ведь с таким уровнем развития – каждому жителю России стоит выдать премию Дарвина.

Денис Казанский, gazeta.ua