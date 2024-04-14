Стали известны подробности крупного проекта Путина на юге Украины 13 14.04.2024, 15:19

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Опубликована карта.

За последний год Россия приступила к реализации большой программы строительства железных дорог, цель которой - связать оккупированный Крым через оккупированные территории с Донецком, крупнейшим городом Донбасса, и Ростовом-на-Дону.

Железная дорога - это элемент логистической подготовки России к ожидаемому стратегическому наступлению весной 2025 года, считает научный сотрудник Королевского института объединенных Вооруженных сил Великобритании Майкл Кларк.

Об этом пишет The Sunday Times. Крым был главной базой для военных операций Кремля на Юге Украины, но мост, соединяющий восточную часть полуострова с материковой частью России, уязвим для украинских атак, несмотря на то что путинские войска все чаще препятствуют их усилиям.

Новую железнодорожную ветку, проходящую по северному побережью Азовского моря, будет легче защищать, и она увеличит пропускную способность.

«Эта железнодорожная линия - способ сделать Крым менее уязвимым», - добавил Кларк. «Если мост будет разрушен, вы перебросите больше грузов на новую железнодорожную линию».

Она также ускорит время доставки грузов на полуостров и обратно. В долгосрочной перспективе новая линия является еще одним доказательством «имперского проекта» Путина - закрепить за собой восточную часть Украины, которую кремлевская пропаганда теперь называет Новороссией - термин, который был введен в 1764 году в период правления Екатерины Великой, но исчез с карт в советское время.

В знак своих намерений премьер-министр РФ в мае прошлого года подписал указ о создании новой структуры, «Железные дороги Новороссии», которая объединила железнодорожные перевозки в Донецке и Луганске, с новыми территориями в соседних Запорожье и Херсоне.

Эта линия, построенная из новых и существующих путей, проходит к югу от новых территорий, с логистическими узлами в Волновахе, Мариуполе, Бердянске и Мелитополе. Во время митинга на Красной площади 18 марта Путин объявил о завершении строительства участка от Ростова-на-Дону через Мариуполь до Бердянска протяженностью около 150 миль.

«Мы будем продолжать эту работу, и скоро поезда будут ходить до самого Крыма, и это будет еще один альтернативный маршрут, помимо Крымского моста», - подчеркнул он.

Украинцы явно обеспокоены последствиями строительства новой линии, которую их военная разведка назвала «серьезным вызовом» и «важной целью» для своих вооруженных сил.

«Новая линия «почти завершена, и она может представлять для нас серьезную проблему», - заявил в прошлом месяце украинскому государственному телевидению руководитель службы Кирилл Буданов.

Однако некоторые комментаторы настроены скептически: «Россия заявила, что железную дорогу можно построить за шесть месяцев, но у меня есть сомнения», - заявил украинскому каналу «24» директор киевского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что проект страдает от «саботажа, воровства и задержек».

Чтобы усугубить проблемы русских, украинские войска, скорее всего, будут атаковать линию во время ее строительства: основное внимание, вероятно, будет уделено железнодорожным мостам, таким как мост возле Гранитного, а не участкам пути, которые можно относительно легко заменить в случае разрушения.

Украинцам, проживающим на подконтрольных России территориях, рекомендовано не пользоваться новой линией, как только она будет запущена. В XIX веке в Российской империи железные дороги играли важную стратегическую роль в военное время, в том числе и в Крыму.

14-мильная Крымская центральная железная дорога была построена британцами в 1855 году во время Крымской войны для переправки боеприпасов и провианта солдатам союзников, которые осаждали Севастополь.

По ней также курсировал первый в мире санитарный поезд. [Рубеж] гражданской войны, которая последовала за большевистской революцией 1917 года, частично проходил по Транссибирской магистрали.

Эта линия, протянувшаяся на 5772 мили на восток от Москвы до Владивостока, сыграла ключевую роль и во время Второй мировой войны. Опасаясь, что ее участки слишком близко подходят к китайской границе, в 1930-х годах Сталин приказал построить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), идущую параллельно ей в нескольких сотнях миль к северу.

По мнению эксперта Кристиана Вольмара железные дороги снова оказываются жизненно важными в конфликте России и Украины.

«Спустя почти 200 лет после Крымской войны железные дороги по-прежнему играют ключевую роль для армий», - указывает он.

Железные дороги играют не менее важную роль для украинцев, которые используют свои 13 700 миль путей для транспортировки грузов и солдат на линию фронта на Востоке, для эвакуации миллионов гражданских лиц на Запад и для доставки иностранных лидеров в Киев и обратно.

Глава компании «Украинская железная дорога» Александр Камышин в первый год конфликта заслужил похвалу за то, что его поезда ходили вовремя, несмотря на постоянные атаки со стороны России.

Кремль принял решение о строительстве нового участка линии после того, как в октябре 2022 года была продемонстрирована уязвимость моста через Керченский пролив. Грузовик со взрывчаткой взорвался, нанеся серьезные повреждения [мосту].

Детали новой линии через новые территории были раскрыты в июне прошлого года на Петербургском экономическом форуме чиновником из оккупационной администрации в Запорожье, который заявил, что для объекта проводятся «предпроектные изыскания», которые ожидают «предварительного согласования».

Заместитель главы администрации области по экономике, сказал: «Это будет дополнительная возможность для перемещения грузов по железной дороге наряду с Крымским мостом». По его словам, железнодорожная линия пройдет по тому же маршруту, что и главная дорога, которая также строится.