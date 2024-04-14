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«Тысячи белорусов сражаются против русского мира»

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  • 14.04.2024, 16:14
  • 2,658
«Тысячи белорусов сражаются против русского мира»

Лучшие сыны нашей страны стоят плечом к плечу с украинским народом.

14 апреля 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов объявил об начале Антитеррористической Операции, вспоминает читатель сайта Charter97.org:

— Украина показала решимость не отдавать Путину ни государственность, ни территории. Украинские силы обороны начали планомерно очищать Восток страны от заразы сепаратизма. Только вмешательство регулярной армии РФ помешало окончательно покончить с язвой русского мира.

С первых месяцев АТО лучшие сыны Беларуси встали плечом к плечу с братским украинским народом в борьбе с русской агрессией. И сейчас тысячи белорусов сражаются против русского мира в Украине «За Нашу и Вашу Свободу»!

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