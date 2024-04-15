NYT: Связи ультраправых с Россией вызывают тревогу в Германии 6 15.04.2024, 12:53

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«Альтернатива для Германии» становится инструментом российских операций влияния.

Чтобы попасть на секретное заседание парламента Германии, законодатели должны оставить снаружи телефоны. Внутри им даже не разрешается делать записи. Однако для многих политиков эти меры предосторожности против шпионажа теперь кажутся чем-то вроде фарса. Ведь рядом с ними на секретных заседаниях сидят члены ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Только за последние несколько месяцев один из ведущих политиков партии был обвинен в получении денег от прокремлевских агентов. Парламентского помощника разоблачили в связях с российским разведчиком. А некоторые законодатели летали в Москву, чтобы наблюдать за ходом выборов в России, пишет The New York Times.

«Знать с уверенностью, что во время обсуждения щекотливых вопросов там сидят законодатели с доказанными связями с Москвой — это не просто заставляет меня чувствовать себя неловко. Это меня беспокоит», — сказал член комитета по иностранным делам парламента от партии «зеленых» Эрхард Грундль.

Хотя некоторые обвинения в адрес партии могут являться попытками набрать очки со стороны политических соперников, проблемы безопасности вполне реальны. По мере скопления доказательств связей «Альтернативы для Германии» с Москвой подозрения высказываются с разных сторон германской политики.

«Партия продолжает действовать как длинная рука террористического государства Россия», — написал заместитель председателя парламентского комитета по разведке и член правоцентристской партии «Христианские демократы» Родерих Кизеветтер.

«Альтернатива для Германии», выступающая против поставок оружия в Украину и призывающая к прекращению санкций против России, претендует не только на то, чтобы стать второй по силе немецкой партией на европейских парламентских выборах. Она может стать ведущей силой на трех восточных землях Германии этой осенью. Это дает партии возможность, хотя и маловероятную, взять под контроль правительство одной из земель Германии.