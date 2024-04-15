«Беларуская выведка»: Болезнь Лукашенко прогрессирует 5 15.04.2024, 13:01

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Фото: Getty Images

С хоккеем придется завязывать.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет, что состояние Лукашенко ухудшается:

— В хоккейной раздевалке облачаться в форму Лукашенко помогают три человека. Подняться со скамейки Лукашенко самостоятельно не в состоянии. По коридору, где нет посторонних глаз, его проводят «под локоток» его личная охрана. Максимум на что способен диктатор — это стоять на льду и делать несколько шагов, проехать вдоль трибун с длинными паузами, выбрасывая сувениры на трибуны.

Источники сообщают, что сама «игра» выглядит настолько жалко, что испанский стыд испытывают все без исключения, включая зрителей. Болезнь быстро прогрессирует.

В дополнение диктатору поставлен диагноз диабет 2-го типа:

— Препараты от Паркинсона действуют лишь частично — удалось кое-как сдержать постоянный тремор головы, хотя он иногда проявляется публично. Очевидцы говорят, что тремор возникает у него особенно явно в моменты волнения или агрессии, поэтому и санчасть, и окружение уговорили Лукашенко не нервничать на камеру. Все труднее становится монтировать и вырезать его припадки ярости, сопровождаемые интенсивным подергиванием головы, не теряя контекст.

Во время поездки в Гродно, после наезда на Караева, пришлось даже выключить камеры и спешно отогнать на приличное расстояние массовку. После поездки к лечению срочно добавили транквилизаторы. В дополнение к постоянным симптомам усиливается тремор руки. Но самая большая проблема — в скованности движений. Препараты, ежедневный массаж, китайская медицина и иглотерапия не дают эффекта. На горизонте замаячили все более выраженные симптомы Паркинсона, которые уже невозможно скрыть не только от близкого круга и Штаба, но и от высших должностных лиц чиновничества и силового блока.

Лукашенко еще чаще стал говорить о «вечности» и будущем без него. В окружении курсируют разговоры о «преемнике», называется конкретная фамилия (сообщим отдельным постом после тщательной проверки данных).