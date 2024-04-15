Макрон хочет перемирия в Украине и Газе на время Олимпиады 2 15.04.2024, 13:23

Эмануэль Макрон

И хочет поговорить об этом с Китаем.

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр, и рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая, сообщает «Европейская правда».

Макрон отметил, что попытается приложить максимум усилий для «олимпийского перемирия», уточнив, что имеет в виду и войну между Израилем и ХАМАС, и войну России против Украины, и войну в Судане.

Он сказал, что хочет с этой целью задействовать многих партнеров.

«Лидер Китая через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай... Поэтому это также может стать дипломатическим моментом для мира», – сказал Макрон.