Американца, который воевал на стороне «ДНР», могли похитить сами же террористы 15.04.2024, 13:29

Его могли принять за «шпиона».

Пропавшего в «ДНР» американца Рассела «Техаса» Бентли могли похитить сами террористы, пишет Telegram-канал ASTRA.

Об этом заявил режиссер и уроженец Донецка Александр Коробко. По его словам, «от свидетелей известно, что [Рассела Бентли] «взяли люди в камуфляже, военной форме». Вероятно, решили, что «шпион» и привезли к военным дознавателям».

Кроме того, сегодня подкрепляющее версию о похищении сообщение появилось в личном телеграм-канале Бентли: «Кто бы вы ни были, если НАШИ, отпустите Рассела. Стыдно за столько лет не знать этого человека! Он намного больше русский, видимо, чем некоторые, кто посмел так поступить с ним». Автором сообщения указана некто Татьяна Ольхова.

Вскоре после исчезновения Рассела его жена Людмила Бентли опубликовала обращение к «следственным органам» «ДНР». Женщина просит «найти его как можно быстрее, надеемся живым и здоровым <..> чтобы он и дальше делал все ради нашей победы над врагом».

Бентли пропал 8 апреля. В кремлевских СМИ Рассела Бентли называют «американским военкором». С 2014 года он принимает участие во вторжении РФ в Украину. Имеет гражданство РФ, живет в Донецке.