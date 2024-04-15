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В парламенте Грузии произошла серьезная драка

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  • 15.04.2024, 13:52
  • 5,594
В парламенте Грузии произошла серьезная драка

Онлайн-трансляция заседания прекратилась.

В парламенте Грузии произошла драка в ходе рассмотрения спорного закона об «иноагентах», который лоббирует правящая партия «Грузинская мечта».

Онлайн-трансляция вскоре прекратилась.

Отметим, что в стране проходят протесты из-за скандального закона. Посол Европейского Союза в Грузии заявил, что законопроект об «иностранных агентах», несовместим с ценностями ЕС, к которому стремится присоединиться страна.

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