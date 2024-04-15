В парламенте Грузии произошла серьезная драка

В парламенте Грузии произошла серьезная драка6
- 15.04.2024, 13:52
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Онлайн-трансляция заседания прекратилась.
В парламенте Грузии произошла драка в ходе рассмотрения спорного закона об «иноагентах», который лоббирует правящая партия «Грузинская мечта».
Онлайн-трансляция вскоре прекратилась.
Отметим, что в стране проходят протесты из-за скандального закона. Посол Европейского Союза в Грузии заявил, что законопроект об «иностранных агентах», несовместим с ценностями ЕС, к которому стремится присоединиться страна.