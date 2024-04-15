Зеленский сменил заместителя секретаря СНБО 15.04.2024, 14:45

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Владимир Зеленский

Детали.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 апреля, сменил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как пишет nv.ua, об этом свидетельствуют документы на сайте Офиса президента.

Зеленский указом № 228 уволил Алексея Соловьева с должности заместителя председателя СНБО и указом № 229 назначил вместо него Андрея Кононенко.

Увольнение Алексея Данилова

26 марта Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место Александра Литвиненко, которого перед этим уволил с должности главы Службы внешней разведки. СВР теперь будет возглавлять Олег Иващенко.

Данилов был 13-м секретарем СНБО Украины и занимал эту должность с 3 октября 2019 года.

29 марта Зеленский сообщил в своем вечернем обращении о назначении Данилова послом в Молдове.

Зеленский также внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего — координатором Ставки был утвержден Александр Литвиненко, из ее состава вывели Данилова.