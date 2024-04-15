Жозеп Боррель: ЕС нужна смена парадигмы европейской обороны 15.04.2024, 15:14

Жозеп Боррель

Фото: dpa

Чтобы защищать Европу самостоятельно.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель считает, что ЕС нужна смена парадигмы европейской обороны.

Как пишет «Европейская правда», об этом он написал в своем блоге к выходу своей книги «Европа между двумя войнами».

По его словам, ЕС слишком долго делегировал свою безопасность США, а в последние 30 лет, после падения Берлинской стены, Европа позволила себе «тихо разоружиться».

Он отметил, что ЕС был построен вокруг внутреннего рынка и экономики, но, по его мнению, Евросоюзу нельзя продолжать идти по этому пути.

«Мы должны взять на себя стратегическую ответственность и стать способными защищать Европу самостоятельно, развивая сильную европейскую опору внутри НАТО», – подчеркнул Боррель.

Топ-дипломат добавил, что ЕС должен сделать этот скачок вперед за очень короткое время.

«Не потому, что мы намерены воевать. Наоборот: мы хотим предотвратить войну, имея средства для надежного сдерживания любого агрессора. Это не означает создание европейской армии. Оборона есть и останется в обозримом будущем исключительной компетенцией наших стран-членов», – отметил он.

Боррель пояснил, что речь идет прежде всего об увеличении расходов на национальном уровне, где показатель расходов на оборону должен вырасти до более 2% от ВВП.

«Но, что еще важнее, речь идет о совместных расходах, чтобы заполнить пробелы, избежать дублирования и повысить оперативную совместимость. Сейчас только 18% закупок оборудования нашими армиями проводится совместно», – указал топ-дипломат ЕС.

Боррель назвал одним из главных уроков войны РФ против Украины то, что технологическое преимущество является ключевым фактором, особенно в борьбе с противником, для которого жизнь стоит дешево, поэтому, считает он, ЕС необходимо иметь собственную оборонную промышленность, которая бы отвечала его потребностям.

«Наиболее перспективные пути достижения этой цели: во-первых, изменение кредитной политики Европейского инвестиционного банка, чтобы он мог инвестировать в оборонный сектор, и, во-вторых, выпуск совместных долговых обязательств, как мы это успешно сделали, чтобы противостоять пандемии COVID-19. Однако эти дискуссии между государствами-членами находятся на начальной стадии, и очень важно, чтобы все к ним присоединились», – призвал чиновник.