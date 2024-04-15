«Есть существенная разница между этим нападением иранцев и беспределом ХАМАСа» 15.04.2024, 15:18

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Олег Бородин

Бывший белорусский политзаключенный рассказал, как пережил атаку Ирана на Израиль.

Олег Бородин – бывший политзаключенный, который уехал из Беларуси сначала в Грузию, а потом в Израиль. Белорус рассказал сайту Charter97.org, как он и его семья пережили массированную атаку Ирана:

— Дроны долетели и до нашего города. Он глубоко в тылу. Сирены не было. Я один не спал. Увидел в окне серию ярких вспышек. Одна, две, десять, двадцать. Забегаю в детскую, жена уже поднимает дочку, я за сыном и детьми, затем — бегом в убежище. Пока бежали — все небо в огнях и вспышках от перехватов. Дроны подлетали группами, судя по вспышкам — по 20-25 штук. В небе был слышен гул самолетов.

Город Кирьят-Гат, в котором живет Олег, находится в 19 км от Сектора Газы:

— Людей в убежище было немного — около 15 человек, так как не было сирены. Люди спали.

Наш дом находится на окраине города — на юго-западе. Мы ближе к Газе. Атака дронов была направлена не на город, а на заводы, которые расположены на юго-востоке — в километре от нас.

Бывший политзаключенный рассказывает, что намного тяжелее было во время атаки ХАМАСа в октябре 2023 года:

— Тогда мы попали под жесткий ракетный удар. Просидели в бомбоубежище полдня, весь двор был усыпан осколками, даже одним осколком зацепило руку, когда выходил из хранилища, а осколок упал с крыши. Вот тогда было действительно страшно, дети плакали, этот вой сирены, переполненное людьми бомбоубежище. А сейчас не страшно.

Это уже третья волна за все время, что мы находимся в Израиле, когда приходится сидеть в бомбоубежище.

Олег рассказывает, что сейчас трудно говорить о настоящей войне:

— Нужно дождаться реакции израильских властей на данную атаку, трезво принять решение, а не вестись на голословную браваду в данный момент.

Есть существенная разница между этим нападением иранцев и беспределом ХАМАСа. Сейчас это действительно больше похоже на боевые действия. Атака дронов и ракет была направлена на стратегические гражданские и военные объекты Израиля, а то, что было 7 октября, это чистой воды животный геноцид, когда террористы ХАМАС просто вырезали людей, издевались над пленными, заживо сжигали маленьких детей, насиловали женщин всех возрастов.

Я, будучи волонтером, общался с санитарами из моргов, полицейскими и волонтерами, которые занимались поиском тел убитых в кибуцах и на фестивале Supernova. Они рассказывали ужасные вещи — тела женщин и маленьких девочек всех возрастов были изуродованы. У еще живых отрезали ноги, грудь, половые органы. Женщины подвергались насилию — как живые, так мертвые. Выживших после изнасилований почти нет, боевики убивали их, часто выстрелами в голову… Это был настоящий ужас.

Олег уверен, что Израиль не сломить:

— Израильский народ очень силен духом. Сколько раз я убеждаюсь — этих людей не сломить. Израиль сейчас как ни когда един в своих решениях, намерениях, задачах и действиях. Искренне надеюсь, что и белорусы как нация вскоре смогут подняться до такого уровня единства и солидарности.

Маленький Израиль противостоит мусульманскому фанатизму и радикализму. Придет время, маленькая Беларусь станет во главе волны, которая смоет лукашистский и путлеровский авторитарные режимы. Для белорусов лукашизм — это злокачественная опухоль на здоровом организме нации, и как со всякой гангреной или раковой опухолью здесь поможет только радикальная хирургическая операция.

Лучше избавиться от зараженной конечности или куска своей плоти, но потом пройти тяжелую реабилитацию и остаться живым, здоровым организмом. Для белорусов лукашизм — это прививка от авторитаризма, переболев которой Беларусь получит иммунитет от тирании навсегда.