Business Insider: Нападение Ирана на Израиль негативно повлияет на позиции России 15.04.2024, 15:41

План Кремля может развалиться.

Нападение Ирана на Израиль негативно повлияет не только на ситуацию на Ближнем Востоке, но и на позиции России в войне в Украине, пишет Business Insider, ссылаясь на мнение сотрудницы американского аналитического центра RAND Мишель Гризе.

«Хотя утверждалось, что Москва выигрывает от хаоса на Ближнем Востоке, отвлекая внимание и ресурсы Запада от Украины, она многое потеряет, если конфликт между Израилем и ХАМАС перерастет в более широкую войну», — написала Гризе.

Так, она отметила, что Иран в настоящее время является важнейшим военным поставщиком России. Иранский «флот-призрак» также перевозил российскую нефть по всему миру с начала войны на Украине, обеспечивая приток нефтяных доходов Москвы. Но если Иран окажется втянутым в более широкий конфликт, он не сможет обеспечить такой же уровень поддержки России.

«Более широкий региональный конфликт, особенно если он включает в себя прямой конфликт между Израилем и Ираном, ограничит способность Ирана продолжать служить военным поставщиком России», - написала Гризе.

Более того, «Тегеран может потребовать большей поддержки, когда у России ограничены возможности ее предоставить», добавила она.

Кроме того, более широкий конфликт на Ближнем Востоке может усилить влияние Китая в регионе за счет Москвы.

Как пишет аналитик, несмотря на то, что Россия озабочена войной на Украине, Владимиру Путину все же удалось позиционировать себя как потенциального посредника на Ближнем Востоке в условиях войны между Израилем и Хамасом.

Но план Путина может развалиться, если война перекинется на региональный уровень, поскольку Пекин также пытается сыграть роль миротворца.

«Россия будет особенно чувствительна к попыткам Китая посягнуть на ее влияние на Ближнем Востоке», - написала Гризе.

Поскольку российская экономика, находящаяся под жесткими санкциями, уже зависит от Китая, она будет еще больше подвержена капризам Пекина, если Москва не сможет удержать хоть малейший кусочек глобального влияния, которое у нее еще есть, считает аналитик.