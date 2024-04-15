Белоруска взяла в кредит 8000 долларов для парня, а тот «испарился» 16 15.04.2024, 15:48

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Что было дальше.

Жизнь Дианы резко изменилась, когда сердце наполнилось страстью, живот — бабочками, а голова — гормонами. Знакомство с Арсением казалось сказочным, девушка мечтала о настоящих отношениях и счастливом будущем вместе. Но когда парень попросил ее взять кредит, чтобы купить автомобиль и вместе отправиться в путешествие, она и знать не знала, что так приближается ее кошмар. Деньги Арсений потратил, сам умчал за границу, и больше с Дианой они никогда не виделись. Остался только кредит, который девушка выплачивала долгие пять лет, пишет Onliner.by.

Свое начало эта история берет в 2018 году — именно тогда Диана познакомилась с молодым человеком Арсением. Ей было 28, ему — 29. У нее маленький ребенок после первого брака, у него недавно завершенные отношения. Оба жили в Барановичах. На свидание с незнакомцем девушка идти не спешила, сперва узнавала парня по перепискам, и увиделись они лишь спустя какое-то время. Вернуть бы все назад, зная, чем это обернется…

— Это был брюнет невысокого роста с карими глазами. Одет в брендовую одежду, видно, что покупалась не на рынке. Произвел хорошее впечатление, подарил цветы, оплатил ужин в ресторане. Арсений красиво ухаживал, дарил подарки, покупал роллы, встречал с работы — все было идеально!

Диана в то время только-только устроилась работать врачом в местную поликлинику, а Арсений, по его рассказам, был успешным бизнесменом: занимался изготовлением и реализацией газосиликатных блоков. Это все, конечно, чисто на словах — существовал ли бизнес реально, Диана не проверяла.

— Его дела — это его дела. Он говорил, что у него есть жилье в Минске, но туда переехала мама, а он умчал в Барановичи, где снимает квартиру. Я подумала, что у каждого человека есть свои трудности и нюансы. Тогда никакого подвоха не заметила.

Подруга говорила, что он какой-то подозрительный тип

Чувства вскружили Диане голову, и когда спустя два-три месяца свиданий молодой человек предложил съехаться, вернее даже настоял, она взяла и согласилась. Ребята стали жить вместе, все было хорошо, Арсений познакомил Диану с мамой, они строили планы на будущее, хотели путешествовать и уже признавались друг другу в любви.

— Он не побоялся того, что у меня был маленький ребенок, значит, ответственный. С моими друзьями и родителями Арсений знакомиться не спешил. Подруга предупреждала, что он какой-то подозрительный тип. Ее смущало то, что он очень мало рассказывал о себе. Но я все не верила: он же за мной ухаживал.

Как-то раз он спрашивает: «Хотела бы ты путешествовать?» — «Конечно же да!» — «Так давай машину купим, только мне кредит не дадут: бизнес и так далее. Давай ты на себя его возьмешь, а я тебе его выплачивать буду?» Я, как дурочка, согласилась и пошла, сейчас даже не понимаю почему. Жила как в тумане, может, гормоны сыграли. К тому же я верила, что парень обеспеченный и реально поможет.

Бизнес на диване

Диана не видела, как Арсений ходит на работу или звонит подчиненным по телефону. На эти детали она стала обращать внимание уже после оформления кредита.

— Сидел дома: у него типа бизнес — так и руководит. Я утром уходила на работу, он говорил, что куда-то поедет, проконтролирует и вернется. Звонков и обсуждений бизнеса я тоже не замечала — да их, в принципе, и не было.

Как бы там ни было, Диана оформила на себя кредит: сумма — $ 8000, срок погашения — пять лет, проценты почти равны телу кредита. Себе девушка купила пальто, $ 1000 отложила, а остальные деньги отдала Арсению, чтобы он приобрел машину, которую ребята выбрали вместе. Парень даже написал расписку.

— Зарплата у меня тогда была 700 рублей. После выплат по кредиту на жизнь оставалось 200−300. Потом я узнаю, что никакой машины нет: ему якобы срочно нужны были деньги, и он вложил их в бизнес.

Как только деньги были переданы, отношения стали ухудшаться. За жилье мы платили поровну, ухаживания прекратились, по кредиту он не заплатил ни копейки. Когда было совсем туго, я полезла в заначку — ее уже не было. Как потом выяснилось, все это время он играл в онлайн-казино и делал ставки, а жил на те деньги, которые высылала ему мама. Никакого бизнеса у него не было.

Я плакала, говорила: «Что ты делаешь?» У меня случился нервный срыв, тряслись руки, я не могла себя спокойно чувствовать, всегда думала о том, как потяну этот кредит.

— Вы уже понимали, что денег больше не увидите?

— Да. Спустя максимум месяц он сказал, что любовь прошла и он уезжает к бывшей в Минск. Все было очень быстро. Мы вообще не ссорились, все было классно и идеально, а тут такое. Что мне делать с этим кредитом? Он сказал, что будет его выплачивать: была же расписка. Естественно, с этой бумажкой я ходила в милицию, где мне сказали, что она ничего не гарантирует: «Идите в суд, и то не факт, что выиграете». Скорее всего, я истерила по поводу денег, а не любви. Все уже испарилось, были мысли, как выкручиваться из ситуации. Я о себе плакала.

Поговорив с его матерью, которая изначально уверяла меня, что деньги у ее сына есть, я узнала, что у Арсения была судимость по статье «Мошенничество». В детали я не углублялась, но, как мне кажется, его мать прекрасно знала, что он меня обманывает, и была с ним в сговоре. По-женски она вошла в мое положение и первые два месяца помогала платить за кредит, а потом просто исчезла, как и ее сын. В конце концов Арсений уехал за границу. Я звонила ему и с первого разговора поняла, что ждать от него ничего не нужно. Он ответил, что я сама должна была думать, когда оформляла кредит.

«На себя оставалось 20−30 рублей в месяц»

Долгие пять лет Диана выплачивала кредит. Самыми тяжелыми были первые два года: 700 рублей зарплаты, 400 тут же уходило на кредит, 300 — чтобы снять жилье и оплатить коммуналку. С едой помогали родители, которые жили в частном доме и держали хозяйство. Передавали картошку, овощи, мясо, иногда деньги. «Куда мне в таком возрасте просить деньги у родителей?» — подумала Диана и устроилась на подработку. Так целых два года она работала сверхурочно, без выходных и отпуска.

— На здоровье влияло, друзей не видела, но я понимала, что другого выхода нет. И если себе я во многом могла отказать, то ребенку — нет. Сына кормила курицей с картошкой, сама ела гречку. Старалась брать отпуск в июне-июле, чтобы в августе собрать ребенка в школу с отпускных. Никаких отдыхов — об этом и речи не шло, только к родителям на огород.

Эта ситуация ударила по всем сферам. Об отношениях и речи быть не могло, вся уходила в работу, никакого сна, самооценка на нуле, внешний вид — тоже, потому что он требует вложений. Жила только ради сына, меня больше ничего не мотивировало. Если бы осталась одна, сошла бы с ума.

Не скажу, что у меня была депрессия, но первые два года я жила в апатии, мне все было безразлично. Плакала, но понимала, что нужно зарабатывать деньги, вставала и шла на работу. Раза три-четыре в неделю у меня были сильные мигрени, хотя врачи говорили, что я здорова. В тот период в голове крутилась одна мысль: где взять денег? Никакой самореализации, никаких отношений, праздников — это был режим выживания. Когда приходила зарплата, сразу ее расписывала, были же обязательные платежи. На себя любимую оставалось 20−30 рублей. И эти деньги я старалась откладывать. Мама сразу критиковала меня, а потом заняла нейтральную позицию: мол, сама «накосячила» — сама и разбирайся.

Со мной пытались знакомиться другие мужчины, а я выстроила стену: пока не разберусь с кредитом — никаких свиданий. И вообще, зачем они, я в них не верю, все мужики — козлы. Через три с половиной года пошла к психологу, чтобы избавиться от этой травмы. Работали полтора года, сейчас живу с парнем, у нас все хорошо.

Последний платеж

— Спустя два месяца после того, как выплатила кредит, я заходила в интернет-банкинг и проверяла, нет ли остатков. Просто не могла поверить, что все это закончилось. В тот же день, когда сделала последний платеж, поехала с сыном в кафе, съели бургеров — последние пять лет их вообще не ели, ведь это не продукты первой необходимости. Тогда это была роскошь.

С Арсением больше никакой связи не было. Как выплатила кредит, хотела найти его в соцсетях, но не получилось. Никаких следов не было, может быть, он и имя мне назвал ненастоящее. Первые два года я хотела, чтобы он отсидел, а сейчас у меня уже нет к нему негатива. Он мне безразличен.

Сугубо мои выводы. Первое: слепая любовь доводит до беды. Второе: всегда нужно рассчитывать только на себя и заранее думать, что ты можешь потянуть, а что — нет. Третье: не падать духом, все проблемы в жизни временны.

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