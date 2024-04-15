ЦНС: В Беларуси «вагнеровцы» занимаются подготовкой спецназовцев 14 15.04.2024, 17:51

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Главной их задачей будет работа на территории Украины.

В Беларуси завершилась восьмая подготовка спецназовцев под руководством наемников ЧВК «Вагнер». Главной их задачей будет работа на территории Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«По информации белорусского подполья здесь (в Беларуси - ред.) прошел боевое слаживание отряд спецназначения «Гранит». Обучение проводили все те же инструкторы из ЧВК «Вагнер», которые нашли убежище именно на территории страны союзника России», - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины.

«Вагнеровцы проводят занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Основным вооружением для таких отрядов являются ручные противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы и пулеметы Калашникова», - сообщают в Центре нацсопротивления.