Лукашенко получил болезненный удар от РФ 4 15.04.2024, 20:05

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Дело в белорусских МАЗах.

- Продажи белорусских автобусов в России упали аж на 28%. На первый взгляд, виной всему стали девять случаев возгораний белорусских автобусов. В Петербурге даже приостановили их эксплуатацию, но посмотрим с другой стороны, - написал в редакцию сайта Charter97.org читатель Павел

Возгорания происходит из-за «попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя». Попадает она туда потому, что Беларусь не может купить нормальные, проверенные фланцы для герметичного соединения патрубков. А не может она их купить из-за санкций, которые наложили за поддержку России в войне с Украиной. Теперь же Россия отказывается от горящих автобусов.