В Нью-Йорке начался судебный процесс над Трампом 11 15.04.2024, 20:22

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Трамп - первый экс-президент США, которому предъявлены уголовные обвинения.

Нью-йоркский судья Хуан Мерчан, рассматривающий уголовное дело Дональда Трампа, связанное с выплатами актрисе Сторми Дэниелс, в понедельник отклонил второе ходатайство экс-президента, требовавшего, чтобы Мерчан взял самоотвод и отказался от участия в процессе, передает «Голос Америки».

Трамп добивался отвода Мерчана на том основании, что работа дочери судьи в политической консалтинговой фирме с клиентами-демократами создает, по словам экс-президента, конфликт интересов.

Поэтому в понедельник начался отбор присяжных по рассматриваемому в Нью-Йорке делу, в котором Трамп обвиняется в фальсификации деловой документации с целью скрыть платежи за неразглашение предполагаемых внебрачных связей. Выбор присяжных может занять несколько дней, после чего последуют вступительные заявления и показания свидетелей.

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, давший показания о том, что он осуществлял выплаты Дэниелс, входят в число свидетелей на процессе.

Трамп заявил, что планирует дать показания в свою защиту.

Трамп – первый экс-президент США, которому предъявлены уголовные обвинения и грозит тюремное заключение в случае признания его виновным.

Предполагается, что судебный процесс против Трампа будет длиться в течение полутора месяцев.

Бывший президент и предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии на ноябрьских выборах неоднократно отвергал выдвинутые против него обвинения и выступал с критикой в адрес судьи Верховного суда Нью-Йорка Хуана Мерчана.

Поскольку Трамп обязан присутствовать в суде, данный процесс почти наверняка заставит его надолго отказаться от участия в предвыборной кампании.