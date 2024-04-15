Два сверхважных вопроса: Зеленский провел срочное заседание Ставки 15.04.2024, 20:42

1,200

В том числе он заслушал отчеты по фронту.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 апреля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили две важнейшие темы Украины: фронт и энергетика.

Как сообщается в Telegram-канале украинского президента, на ставке был заслушан доклад главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях, оборонных потребностях и будущих действиях Украины.

Также были представлены данные от главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко и главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о возможных действиях россиян.

Зеленский заслушал отчет министра обороны Рустема Умерова о контрактах на поставку оружия, систем РЭБ и дроны.

Также был доклад вице-премьера Александра Кубракова по защите критической инфраструктуры, особенно по ситуации в прифронтовых и приграничных регионах.

- Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует большего единения. Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно, - отметил президент.

По его словам, решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть.

- То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно политической воли, - считает Зеленский.