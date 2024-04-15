Силы обороны Украины штурмуют позиции РФ около Часова Яра 15.04.2024, 20:52

Тактическая ситуация динамичная и непростая.

Тактическая ситуация вблизи Часова Яра (Бахмутский район Донецкой области) постоянно меняется. Об этом сообщил начальник пресс-службы 26-й украинской отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича.

- Силы обороны Украины держат оборону на этом направлении. Нельзя сказать, что только враг пытается штурмовать. Силы обороны также штурмуют позиции противника, отражают некоторые оборонительные рубежи россиян и огневые точки. То есть тактическая ситуация достаточно динамичная, непростая и постоянно меняется, – рассказал Калашников.

По его словам, враг пытается штурмовать вблизи Часова Яра, пытаясь максимально использовать свое преимущество в воздухе.

- На сегодняшний день мы видим намерения врага именно в штурмовых действиях. Увеличилось количество российских КАБов, которые враг пытается сбрасывать на Часов Яр, на оборонные рубежи и позиции ВСУ.

Противник пытается максимально использовать свое преимущество в воздухе. Достаточно плотно и на постоянной основе работает артиллерия РФ – как ствольная, так и РСЗО. Сейчас россияне пытаются давить на нас, где угодно. Они ищут слабинку, пытаются продавливать нас, применяя непосредственно как пехотные подразделения, так и механизированную составляющую.

Враг применяет как тяжелую бронетехнику, так и бронированные машины. Однако Силы обороны держатся, – добавил пресс-офицер 26-й артбригады.