Шольц предостерег Китай от военной поддержки Путина 3 15.04.2024, 21:17

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Канцлер ФРГ провел в Шанхае несколько встреч и сделал ряд заявлений.

Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе второго дня своего трехдневного визита в Китай в понедельник, 15 апреля, предостерег власти страны от любой военной поддержки России, сообщает «Немецкая волна».

- Никто не должен способствовать тому, чтобы это удалось, - заявил в Шанхае Шольц, подразумевая помощь РФ в ее войне против Украины.

- Поэтому мы призываем всех не обходить санкции (...) и мы также призываем не поставлять оружие, - добавил он, уточнив, что это касается и товаров, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

Олаф Шольц встретится в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром страны Ли Цянем 16 апреля. Агрессивная война России - это не только европейская проблема, подчеркнул канцлер, а «угроза миру и безопасности на всей планете, потому что это побудит очень многих внести исторические коррективы».