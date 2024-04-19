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Оккупанты массово бегут из Очеретино Донецкой области: эффектное видео

  • 19.04.2024, 8:44
  • 5,918
Оккупанты массово бегут из Очеретино Донецкой области: эффектное видео

Тех, кто не сбежал, добивала артиллерия.

Украинские защитники в Очеретино Донецкой области с помощью fpv-дронов остановили штурм оккупантов на частную застройку. По результатам удачной операции 50 захватчиков были вынуждены спасаться бегством.

Соответствующее видео опубликовал аналитический канал Deep State. Отмечается, что штурмовые группы скапливались в помещении подстанции для дальнейшей передислокации в частную застройку и штурма поселка в районе вокзала.

«Тех, кто не сбежал, потом добивала артиллерия. По состоянию на данный момент россияне покинули территорию подстанции и готовят новую волну накатов», – отметили аналитики, добавив, что хорошую работу провели аэроразведка и артиллерия.

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