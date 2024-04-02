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Трамп заявил о «приостановлении» своей предвыборной кампании

  • 2.04.2024, 5:00
  • 1,214
Трамп заявил о «приостановлении» своей предвыборной кампании
Дональд Трамп

Экс-президент США решил подшутить над своими сторонниками.

В понедельник, 1 апреля, экс-президент США Дональд Трамп направил своим сторонникам сообщение, в котором объявил, что он останавливает свою предвыборную кампанию. Это оказалось первоапрельской шуткой.

Трамп сделал рассылку среди своих сторонников. Судя по скриншотам, которые были опубликованы пользователями в X, заголовок электронного письма был следующим: «Я приостанавливаю свою кампанию…»

При этом в полном письме Трамп заявляет, что это была первоапрельская шутка.

«Просто шутка — с Днем смеха» — написал он.

Также он добавил, что «никогда не перестанет бороться ради американского народа».

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