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Генерал СБУ: В России назревает военный мятеж

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  • 2.04.2024, 8:08
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Генерал СБУ: В России назревает военный мятеж
Виктор Ягун

Его готова поддержать часть оккупационной армии.

В России может вспыхнуть военный мятеж. Он может возникнуть тогда, когда российские оккупанты осознают, что российский диктатор Владимир Путин использует их втемную.

Такое мнение высказал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор запаса Виктор Ягун в интервью «Главреду».

Он отмечает, что часть оккупационной армии не понимает, что делает на войне.

«В определенный момент (российские – ред.) военные поймут, что их используют втемную. Подобные события Путин пытался осуществить в Украине, однако у нас вообще другая ситуация. Украинские военные сознательные, они понимают, что защищают, и почему на фронте. А вот среди россиян ситуация другая – определенная категория их военных, особенно низшее звено, не понимает, что делает на войне», – отметил Ягун.

По его словам, одна часть российских оккупантов приехала воевать в Украину, чтобы избежать проблем, вторая радуется от крови, а третья – зарабатывает на войне.

«Но подавляющее большинство вообще не понимает, что это за война, и что россияне здесь делают. Не понимают, кого и от кого освобождают, когда их здесь не любят», – отметил он.

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