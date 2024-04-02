Карикатурный Песков 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

2.04.2024, 8:15

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Путина извлекли из ящика.

Пресс-секретарь Песков рьяно взялся в последние два дня напяливать на своего шефа маску человечности и деловитости.

То Путину больно за погибших. Бродит эта «боль» где-то там – в мрачных, холодных казематах потаенной души, где кричат политзаключенные. Теперь, оказывается, Путин не спал ночь перед обращением к россиянам о трагедии в «Крокусе». Том самом, где Путин решил без всяких оснований опоганить Украину, прилепить ее к исламистам. Оказывается, Путин отслеживал задержание террористов.

Карикатурный Песков будто решил воплотить в словах творчество Васи Ложкина, картину «Не спит».

Кстати, глубины страдающей о погибших путинской души однажды уже вырвались на поверхность в знаменитом «Она утонула», сказанном о «Курске», скривив в глупой ухмылке лицо.

Слушая Пескова, всегда следует помнить, что это тот самый Песков, который за несколько дней до 24 февраля, многословно уверял, что войны не будет. Душевный и деловитый Путин извлечен из того же ящика с вялой песковской ложью.

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