СМИ: Израиль ликвидировал высшего командира КСИР и еще двух генералов 2.04.2024, 8:37

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Стали известны последствия удара по консульству Ирана в Сирии.

В столице Сирии Дамаске 1 апреля в результате авиаудара была разрушена пристройка иранского консульства. Предварительно сообщается о восьми (по некоторым данным, шести) погибших, в том числе был ликвидирован Мохаммад Реза Захеди – высший командир подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Кудс».

Сирийские и иранские источники возложили ответственность на Израиль. Официально Иерусалим операцию не комментировал, передает The Times of Israel.

79-летний Мохаммад Реза Захеди отвечал за операции подразделения в Сирии и Ливане, за местных иранских ополченцев и за связи с «Хезболлой». Таким образом, его считали самым старшим командующим иранскими силами в двух странах.

Мохаммад Реза Захеди

Армейское радио Израиля ранее сообщило, что Захеди курировал все иранские террористические операции против Израиля в Сирии, Ливане «и в палестинской сфере».

В The Times of Israel смерть Захеди назвали самым значимым убийством лидера КСИР с тех пор, как США ликвидировали главу спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани в Багдаде в январе 2020 года.

Есть информация, что в результате авиационного удара погибли минимум трое иранских генералов:

– бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди, отвечал за военное расширение Ирана в Сирии и Ливане;

– бригадный генерал КСИР Мохаммад Хади Хаджи Рахими, заместитель и главный помощник Захеди;

– бригадный генерал КСИР Хадж Хусейн Амин Асадулла, бухгалтер и координирующий заместитель Захеди.

На фото и видео с места атаки видно, что здание, в которое попали ракеты, находилось впритык с иранским посольством в Дамаске.

Израильский военный аналитик Игаль Левин отметил, что объектом удара была одна из резиденций, связанная с посольством, которая являлась местом проживания и отдыха ряда послов, советников и военных деятелей Ирана и Ливана.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил о восьми погибших, когда «израильские ракеты... разрушили здание пристройки к иранскому посольству».

Посол Ирана в Сирии Хоссейн Акбари, назвав меньшую цифру, сообщив иранскому государственному телевидению, что «по меньшей мере пять человек погибли в результате нападения, совершенного истребителями F35», которые выпустили по зданию шесть ракет.

Репортеры AFP, которые побывали на месте инцидента, подтвердили, что пристройка «сложилась», а службы экстренной помощи искали тела и раненых под завалами.

Часть оконных стекол в зданиях в радиусе 500 метров выбило от взрывной волны. Также повреждены автомобили, припаркованные рядом с дипучреждением Ирана.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, заявил, что «подтвердил убийство высокопоставленного лидера, который возглавлял силы «Кудс» в Сирии и Ливане, двух иранских советников и пяти членов Корпуса стражей исламской революции».

Удары в Дамаске стали пятыми за восемь дней, нанесенными по Сирии.