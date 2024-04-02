«Черный лебедь прилетит в Россию именно в тот момент, когда его не ждут» 2.04.2024, 8:45

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В ГУР рассказали о протестах в РФ и планах Кремля относительно войны.

В России есть потенциал для протестов, однако он еще не вышел наверх. При этом с мобилизацией у врага проблем не будет, нужно только решение главы Кремля Владимира Путина. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

По его словам, на Лиманском и Купянском направлениях фронта в армии РФ воюют женщины-военнослужащие. Они также жалуются на то, что им не выплачивают зарплаты, отсутствуют ротации и отпуска.

«Этот потенциал есть. Но он наверх еще не вышел. Но я не исключаю, что «черный лебедь», он всегда есть. Он прилетает и прилетит в Россию именно в тот момент, когда его не ждут», – сказал Скибицкий.

Кроме того, по словам Скибицкого, российские войска хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Именно на этом сосредоточены усилия оккупантов.

Правда, как отметил Скибицкий, россияне должны были выполнить эту задачу еще до выборов президента России в марте. Однако цель все еще актуальна.

«Действительно, Путин опасался, что могут быть какие-то проблемы – или мятежи, или другие действия, которые затмят его абсолютную победу. Но все понимали, весь цивилизованный мир понимал, что это просто очередной фарс российской власти, Кремля для того, чтобы продолжить агрессивную политику», – сказал представитель разведки.

Также Скибицкий отметил, что в России не должно возникнуть проблем с мобилизацией. Все необходимые изменения уже внесены в Уголовный кодекс РФ. Для начала нужно только решение Путина.