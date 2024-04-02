В России новый скандал: слова певицы Манижи возмутили Z-пропагандистов 2.04.2024, 9:24

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Манижа

Родившаяся в Душанбе артистка отреагировала на теракт в «Крокусе».

В России разгорается новый скандал после нападения террористов ИГИЛ на Москву.

Местные следственные органы готовятся к проверке и экспертизе высказываний российской певицы таджикского происхождения Манижи на предмет оправдания терроризма.

Причиной проверки стал пост в социальной сети Инстаграм о теракте в «Крокусе», в котором певица назвала задержание подозреваемых «публичной пыткой».

Видеозапись девушки не понравилась одному из российских Z-активистов, который обратился к главе российского Cледственного комитета с просьбой проверить Манижу, пишет dialog.ua.

📺Певица Манижа записала видеообращение после нападения на «Крокус Сити Холл». В нем она говорит о последствиях произошедшего для таджиков и жителей Центральной Азии. pic.twitter.com/Ml7e9JGTlb — bbcrussian (@bbcrussian) March 27, 2024

Манижа назвала «публичной пыткой» жесткое задержание террористов, стрелявших в посетителей «Крокуса». Певица заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми».

После этого Манижа заявила, что никак не пыталась оправдать устроителей теракта, когда выступала против ксенофобных настроений по отношению к уроженцам Таджикистана в России.

По ее словам, она лишь призвала не разжигать межнациональную рознь по отношению к гражданам Таджикистана.

Манижа родилась в столице Таджикистана, городе Душанбе. После теракта, совершенного в Москве, российские власти начали охоту на мигрантов из Таджикистана.

Нападение в «Крокус Сити Холле», организованное террористами ИГИЛ, стало поводом для ужесточения миграционной политики и целенаправленных действий против таджикских мигрантов.

Под видом борьбы с терроризмом и повышения безопасности правоохранительные органы и местные власти начали масштабные облавы и проверки по местам массового пребывания мигрантов из Таджикистана.

Контроль за миграцией усилился, и многие таджики стали подвергаться дискриминации и произволу со стороны полиции.

Эта ситуация вызвала беспокойство и недовольство среди мигрантов и правозащитных организаций, которые подчеркивают несправедливость и нелегальность таких мер.

Они предупреждают о возможных нарушениях прав мигрантов и росте ксенофобии в обществе.