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В России новый скандал: слова певицы Манижи возмутили Z-пропагандистов

  • 2.04.2024, 9:24
  • 3,988
В России новый скандал: слова певицы Манижи возмутили Z-пропагандистов
Манижа

Родившаяся в Душанбе артистка отреагировала на теракт в «Крокусе».

В России разгорается новый скандал после нападения террористов ИГИЛ на Москву.

Местные следственные органы готовятся к проверке и экспертизе высказываний российской певицы таджикского происхождения Манижи на предмет оправдания терроризма.

Причиной проверки стал пост в социальной сети Инстаграм о теракте в «Крокусе», в котором певица назвала задержание подозреваемых «публичной пыткой».

Видеозапись девушки не понравилась одному из российских Z-активистов, который обратился к главе российского Cледственного комитета с просьбой проверить Манижу, пишет dialog.ua.

Манижа назвала «публичной пыткой» жесткое задержание террористов, стрелявших в посетителей «Крокуса». Певица заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми».

После этого Манижа заявила, что никак не пыталась оправдать устроителей теракта, когда выступала против ксенофобных настроений по отношению к уроженцам Таджикистана в России.

По ее словам, она лишь призвала не разжигать межнациональную рознь по отношению к гражданам Таджикистана.

Манижа родилась в столице Таджикистана, городе Душанбе. После теракта, совершенного в Москве, российские власти начали охоту на мигрантов из Таджикистана.

Нападение в «Крокус Сити Холле», организованное террористами ИГИЛ, стало поводом для ужесточения миграционной политики и целенаправленных действий против таджикских мигрантов.

Под видом борьбы с терроризмом и повышения безопасности правоохранительные органы и местные власти начали масштабные облавы и проверки по местам массового пребывания мигрантов из Таджикистана.

Контроль за миграцией усилился, и многие таджики стали подвергаться дискриминации и произволу со стороны полиции.

Эта ситуация вызвала беспокойство и недовольство среди мигрантов и правозащитных организаций, которые подчеркивают несправедливость и нелегальность таких мер.

Они предупреждают о возможных нарушениях прав мигрантов и росте ксенофобии в обществе.

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