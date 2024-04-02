В России новый скандал: слова певицы Манижи возмутили Z-пропагандистов
- 2.04.2024, 9:24
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Родившаяся в Душанбе артистка отреагировала на теракт в «Крокусе».
В России разгорается новый скандал после нападения террористов ИГИЛ на Москву.
Местные следственные органы готовятся к проверке и экспертизе высказываний российской певицы таджикского происхождения Манижи на предмет оправдания терроризма.
Причиной проверки стал пост в социальной сети Инстаграм о теракте в «Крокусе», в котором певица назвала задержание подозреваемых «публичной пыткой».
Видеозапись девушки не понравилась одному из российских Z-активистов, который обратился к главе российского Cледственного комитета с просьбой проверить Манижу, пишет dialog.ua.
📺Певица Манижа записала видеообращение после нападения на «Крокус Сити Холл». В нем она говорит о последствиях произошедшего для таджиков и жителей Центральной Азии. pic.twitter.com/Ml7e9JGTlb— bbcrussian (@bbcrussian) March 27, 2024
Манижа назвала «публичной пыткой» жесткое задержание террористов, стрелявших в посетителей «Крокуса». Певица заявила, что убийцы не имеют национальности и в любой ситуации необходимо «оставаться людьми».
После этого Манижа заявила, что никак не пыталась оправдать устроителей теракта, когда выступала против ксенофобных настроений по отношению к уроженцам Таджикистана в России.
По ее словам, она лишь призвала не разжигать межнациональную рознь по отношению к гражданам Таджикистана.
Манижа родилась в столице Таджикистана, городе Душанбе. После теракта, совершенного в Москве, российские власти начали охоту на мигрантов из Таджикистана.
Нападение в «Крокус Сити Холле», организованное террористами ИГИЛ, стало поводом для ужесточения миграционной политики и целенаправленных действий против таджикских мигрантов.
Под видом борьбы с терроризмом и повышения безопасности правоохранительные органы и местные власти начали масштабные облавы и проверки по местам массового пребывания мигрантов из Таджикистана.
Контроль за миграцией усилился, и многие таджики стали подвергаться дискриминации и произволу со стороны полиции.
Эта ситуация вызвала беспокойство и недовольство среди мигрантов и правозащитных организаций, которые подчеркивают несправедливость и нелегальность таких мер.
Они предупреждают о возможных нарушениях прав мигрантов и росте ксенофобии в обществе.