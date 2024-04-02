Лукашисты устроили хапун в Дрогичинском районе 4 2.04.2024, 9:49

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КГБ задержал 12 человек за помощь Украине.

В Дрогичинском районе КГБ задержал 12 человек за помощь Украине. Задержания произошли в январе 2024 года. Одному из мужчин прострелили ногу, некоторых задержали семьями. Вот что известно.

О задержаниях рассказали в сюжете ОНТ, пишет nashaniva.com. Утверждают, что жители Дрогичинского района помогали Службе безопасности Украины — забирали взрывчатку и делали тайники на территории Беларуси.

В эфире показали не всех задержанных (их всего 12). Подчеркивается, что задерживали брутально. Мужчин ранее судили — то за контрабанду, то за незаконную вырубку леса, то за нарушение пограничного режима. Некоторые официально нигде не работали.

Один из задержанных — 35-летний Дмитрий Капуза из деревни Сварынь Дрогичинского района. Утверждается, что с ним связывался через ватсап украинский лесник, работающий недалеко от границы со стороны Украины. Однажды он попросил Капузу перетащить товар. Тот взял на дело земляка — однофамильца Владимира Капузу (1985 г. р.).

Задержанный Дмитрий Капуза из Дрогичинского района. Скрин видео ОНТ

Жена Капузы тоже задержана. Скрин видео ОНТ

Лесник передал им несколько тяжелых мешков. Их сплавляли по воде. Капузе за деньги нужно было забрать посылку с границы, а дальше сделать тайники.

На ОНТ говорят, что он подключил жену Ольгу — просил, чтобы она фотографировала тайники и с геолокацией отправляла в Украину. В тех тайниках была взрывчатка.

Дмитрию при задержании прострелили бедро. В сюжете он опирается на трость.

Впоследствии он попал в реанимацию. Об этом писала «Весна», когда сообщали о брутальных задержаниях в Дрогичине (но имена тогда не назывались).

В Дмитрия Капузу стреляли при задержании. Скрин видео ОНТ

Задержали также брата Капузы Александра (1987 г. р.). Тот помогал Дмитрию подключать симку для связи с украинцами.

Взрывчатку из некоторых тайников успел забрать бывший нафтановец из Новополоцка Сергей Еремеев (это его обвиняли в подрыве двух поездов на БАМе в Бурятии). В сюжете показывают, как его на цепи привели на место, где были тайники.

Сергей Еремеев. Скрин видео ОНТ

Утверждается, что 12 взрывных устройств из тех тайников он привез к себе в гараж в Новополоцк и получил инструкцию, как проверить и как устанавливать. За это ему якобы дали 7 тысяч долларов.

Задержали также Евгения Грука (1991 г. р.). Он передавал украинцам информацию об обстановке. После получил от них список заданий — его попросили поехать в Россию, последить за техникой и военными. А после — забрать пакет в одном из тайников. Доехать Груку помог знакомый Виктор Яскич (1989 г. р.) из Малоритского района. Жену Евгения Лидию также задержали. Утверждается, что Груку заплатили 1500 рублей всего, 200 из которых он дал Яскичу.

Евгений и Лидия Грук. Скрин видео ОНТ

На задержанных завели дело по статье 289 часть 3 — акт терроризма в составе группы. Для мужчин по этой статье максимальная мера — смертная казнь.