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ФСБ России заявила о перехвате в Псковской области гексогена в иконах

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  • 2.04.2024, 9:51
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ФСБ России заявила о перехвате в Псковской области гексогена в иконах

Их якобы везли в Москву.

ФСБ России заявила, что в Псковской области была пресечена попытка ввоза в Россию 27 самодельных бомб, спрятанных в иконы и церковную утварь. Видео с водителем, перевозившим груз, публикует телеканал «Звезда» российского Минобороны.

Как утверждают в ФСБ, груз следовал по маршруту: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия.

Задержанный водитель на камеру говорит, что иконы со взрывчаткой везли в Москву, именно там планировалась разгрузка товара.

По заявлениям ФСБ, удалось изъять 27 взрывных устройств, 70 килограммов взрывчатки повышенной мощности и 91 детонатор.

Как сообщил начальник отдела криминалистов МВД РФ по Псковской области, массы гексогена, который нашли в иконах в Псковской области, хватит на подрыв пятиэтажки.

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