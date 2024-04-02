Украинская разведка взорвала электроподстанцию в Севастополе 2.04.2024, 10:23

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Стали известны подробности операции ГУР.

Во временно оккупированном Севастополе представители украинской разведки взорвали электроподстанцию.

Об этом сообщил собеседник «Украинской правды» в ГУР Минобороны Украины.

Местные паблики писали, что ночью жители города на временно оккупированном Россией полуострове слышали взрывы, после чего в одном из районов Севастополя исчез свет.

Оккупационные власти ничего не сообщали об этих событиях.

По данным источника УП, это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Работала группа на месте. Электроподстанция выведена из строя», — заявил источник в ГУР.