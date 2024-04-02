Иранский дрон атаковал передовой израильский корвет 2.04.2024, 10:29

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Что известно об ударе?

Корвет класса Sa'ar 6 Военно-морских сил Израиля стал целью для ударного беспилотника большой дальности, который был запущен из Ирака. Об этом сообщает The War Zone.

Израильский корвет стоял в доке в Эйлате в Акабском заливе. Дрон врезался в большое здание склада на пирсе рядом с ним. После этого удара Израиль нанес отдельный авиаудар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске. Было ликвидировано высокопоставленное иранское военное руководство.

Спутниковые изображения, которые были сделаны на утро после ночной атаки на Эйлат показывают, что Sa'ar 4,5 и Sa'ar 6 были рядом от места прилета беспилотника. Поэтому авторы считают, что именно передовой корвет класса Sa'ar 6 был целью. Ответственность за атаку взяла на себя «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба» — это проиранская шиитская группировка, которая действует в Ираке.

Damage to the Building at the Naval Base in the Israeli Coastal City of Eilat on the Red Sea, which was Struck earlier tonight by a One-Way “Suicide” Drone launched by the Islamic Resistance in Iraq. pic.twitter.com/HGt2p9NfHY — OSINTdefender (@sentdefender) April 1, 2024

«Это очень серьезный инцидент», — заявил контр-адмирал Даниэль Хагари, представитель Армии обороны Израиля.

Он также добавил, что ударный БПЛА был изготовлен в Иране так же эта страна стоит за управлением удара. ЦАХАЛ учится из этого инцидента, чтобы улучшить свою противовоздушную оборону в районе Эйлата.

Корвет Sa'ar 6 является критически важным активом в Черном море как никогда ранее, пишут авторы. Йеменские хуситы неоднократно атаковали Израиль через южное направление. Большинство атак были отражены ВМС США, которые находятся на севере Красного моря. Также израильские военные полагаются на свои средства ПВО и авиацию, чтобы сбивать вражеские ракеты и дроны.

Дроны могут летать по разным маршрутам к своим целям, используя автопилот для достижения целей, на которые они нацелены. Расстояние между юго-западной границей Ирака и Эйлатом составляет не менее 500 км. Беспилотник должен был пролететь над Иорданией или Саудовской Аравией, чтобы достичь своего конечного пункта назначения.