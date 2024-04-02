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Украинские пограничники отработали по вражеской переправе в Луганской области

  • 2.04.2024, 10:37
Украинские пограничники отработали по вражеской переправе в Луганской области

Видеофакт.

Украинские пограничники бригады Гвардии наступления «Помста» ударили дроном по переправе через реку Жеребец в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«С тяжелого ударного дрона «Вампир» пограничники бригады Гвардии наступления «Помста» попали в Луганской области в переправу через реку Жеребец. В результате она уничтожена, а логистика оккупантов в том районе пока затруднена», - пишет ГПСУ.

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