Назван дрон, атаковавший завод в Татарстане 1 2.04.2024, 11:20

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Он преодолел расстояние в 1200 км.

Нефтеперерабатывающий завод в Татарстане атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne. Эта БПЛА является разработкой украинской компании «Ukrjet».

Об этом заявили российские СМИ, передает obozrevatel.com. Отмечается, что UJ-22 Airborne находится на вооружении ВСУ с 2020 года.

Согласно информации росСМИ, дрон переносит не менее 20 кг взрывчатки, размах крыльев составляет 4,6 метра, а дальность полета – до 800 км.

В то же время следует отметить, что расстояние от границы Украины до Елабуги, где раздались взрывы, по трассе составляет 1593 км, а по прямой – 1237 км.

Преодолел расстояние в 1200 км? В России назвали украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане

Отметим, что многоцелевой беспилотный авиационный комплекс UJ-22 Airborne был впервые представлен 16 июня 2021 года на международной выставке вооружений «Оружие и безопасность – 2021». Максимальная скорость БПЛА – 160 км/ч. Максимальная высота полета – 6000 м. Может работать как в простых, так и в сложных метеоусловиях.