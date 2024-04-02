Назван дрон, атаковавший завод в Татарстане

Назван дрон, атаковавший завод в Татарстане1
- 2.04.2024, 11:20
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Он преодолел расстояние в 1200 км.
Нефтеперерабатывающий завод в Татарстане атаковал украинский дрон UJ-22 Airborne. Эта БПЛА является разработкой украинской компании «Ukrjet».
Об этом заявили российские СМИ, передает obozrevatel.com. Отмечается, что UJ-22 Airborne находится на вооружении ВСУ с 2020 года.
Согласно информации росСМИ, дрон переносит не менее 20 кг взрывчатки, размах крыльев составляет 4,6 метра, а дальность полета – до 800 км.
В то же время следует отметить, что расстояние от границы Украины до Елабуги, где раздались взрывы, по трассе составляет 1593 км, а по прямой – 1237 км.
Преодолел расстояние в 1200 км? В России назвали украинский дрон, атаковавший завод в Татарстане
Отметим, что многоцелевой беспилотный авиационный комплекс UJ-22 Airborne был впервые представлен 16 июня 2021 года на международной выставке вооружений «Оружие и безопасность – 2021». Максимальная скорость БПЛА – 160 км/ч. Максимальная высота полета – 6000 м. Может работать как в простых, так и в сложных метеоусловиях.