На взорванной технике россиян заметили новое устройство 1 2.04.2024, 12:43

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Хитрость не сработала.

Российские оккупанты продолжают экспериментировать с РЭБ, пытаясь справиться с налетами украинских дронов на бронетехнику.

В последние дни на видео с уничтожением российской техники все чаще стали появляться очень странные РЭБ, то ли кустарной сборки, то ли заводской, нового типа, пишет военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, россияне пытаются решить проблему ударов FPV-дронами ВСУ подручными средствами в полукустарных условиях.

Оккупанты ставят на корпус бронетехники сверху 8 излучателей под углом 60°, пытаясь охватить тем самым сразу все 360°.

Впрочем, судя по кадрам подбитых танков и БМП на фронте, идея россиян провалилась.

«Проблема такого применения – одно-диапазонный охват. Поэтому и неудивительно, что впервые, когда я увидел видео с этой странной «ромашкой», ее усиливал еще и РЭБ РП-377УВМ1Л «Лесочек»… В общем, думаю, в ближайшее время для российской техники станет базой комплект: «козырек», противокумулятивная решетка, одно-диапазонная «ромашка», «Лесочек» и тактическое бревно. Не, ну а как же без тактического бревна? Кстати, вся техника с «ромашками» добивалась/убивалась дронами. Fatum!» - пишет Коваленко.