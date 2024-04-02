«Может, из Казахстана?»: россияне потрясены ударом по заводам в Татарстане 2 2.04.2024, 14:06

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Не понимают, как Украина атаковала на расстояние в 1200 км.

Российские пропагандисты потрясены утренним ударом украинских беспилотников, которые преодолели огромное расстояние и впервые поразили объект в глубоком тылу России в 1200 км от границы с Украиной, пишет dialog.ua

На фоне эмоционального потрясения, российские СМИ пытаются понять, как именно удалось провести настолько глубокую атаку. Расстояние оказалось настолько большим, что в российских СМИ начали распространять версию, что дрон по Татарстану прилетел из Казахстана. Якобы украинцы не могли запустить БПЛА так далеко.

Об этом сообщил z-журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Российский экономический аналитик и блогер Анатолий Несмиян подчеркивает, что атака объектов на территории Татарстана стала новостью дня.

«Почему это так? Потому что она полностью выбивается из предыдущих похожих мероприятий Киева. Слишком большая дальность для прямого пролета дрона от территории Украины до места удара. Это примерно как если люфтваффе бомбили бы Омск или Биробиджан. Плюс-минус сто километров еще можно объяснить доработкой аппарата и дополнительным запасом топлива, но четыреста не вписываются ни в какие прямые объяснения», - отмечает он.

Россияне считают, что существует два варианта, которые могут прояснить произошедшее. И оба у них вызывают вопросы.

«Первый - очевидный - запуск дрона был осуществлен с территории Казахстана. Не ближний свет, но 600 километров - это явно не 1200. Но это же означает и неизбежное следствие. Если у ГУР есть возможность атаковать российские объекты с территории Казахстана (а это, между прочим, 7 тысяч километров границы между Казахстаном и Россией, то есть - никакой технической возможности контроля ни с той стороны, ни с этой плюс полное отсутствие хоть какого-то намека на систему ПВО), то в зоне потенциальных ударов оказываются Урал, Алтай и Сибирь вплоть до Красноярска: Омск, Новосибирск, Кемерово. А еще, помимо промышленных объектов - и Транссиб. Если же взять северные регионы, то в новую зону попадает Сургут, Ноябрьск - то есть зоны месторождений. Второй вариант не лучше: атаку могла произвести диверсионная группа, выдвинувшаяся на территорию России, собравшая уже здесь беспилотник и применившая его непосредственно из России. Тогда следствие из этого выглядит еще круче - диверсионная группа может появиться вообще где угодно. И можно измерять линейкой расстояния до границ с сопредельными странами, но это не имеет уже никакого значения. И опять возникает вопрос о Казахстане, так как границы с ним нет и быть не может - ну невозможно не то что прикрыть, а хотя бы приблизительно понимать, что происходит на семи тысячах километров. И хотя в российской мифологии северный Казахстан русский, но он точно так же и украинский - выходцев из Украины там более чем достаточно. Так называемый «Серый Клин». И найти там людей и структуры, вполне доброжелательно относящиеся к Украине и гораздо менее дружелюбно - к России, вполне возможно. В который раз хочу сказать, что идея вооруженной борьбы с народом, имеющим очень серьезный опыт и традиции партизанской войны - не лучшая, хотя у российского руководства вообще сложно найти идеи, которые можно охарактеризовать положительно. Но эта выделяется особо. Кстати, то же самое можно сказать еще об одном народе-партизане - белорусах. Хорошо, что гениальные мысли в головы российского руководства приходят хаотично и случайным образом, а то как знать… В общем, история с атакой Татарстана в силу своей особости явно выбивается из привычной картины, и если это не разовое событие, то мы может достаточно скоро увидеть следствия из него», - подчеркивает эксперт.