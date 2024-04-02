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Снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов на Херсонщине

  • 2.04.2024, 14:54
  • 1,018
Снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов на Херсонщине

Россияне пытались быть незаметными и передвигались в высокой траве.

Снайперы 73-го морского центра ССО Украины уничтожили трех российских окупантов в Херсонской области. Результативная работа стала возможной благодаря круглосуточному наблюдению бойцов в своих зонах ответственности.

Как пишет obozrevatel.com, соответствующее видео было опубликовано в Telegram Сил специальных операций. На кадрах видно, что враги пытались быть незаметными и передвигались в высокой траве, однако не спаслись от пристального глаза украинского снайпера.

«Мы ведем наблюдение в своем районе ответственности и днем, и ночью. И уничтожаем все цели, которые встречаются в нашем прицеле», – отметили воины.

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