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Медсестру из Минска осудили на 2,5 года «домашней химии»

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  • 2.04.2024, 15:05
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Медсестру из Минска осудили на 2,5 года «домашней химии»

Приговор вынесла судья Анастасия Ачалова.

В суде Ленинского района Минска четвертого марта осудили Жанну Дудинскую по ч. 1 ст. 342 («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них») Уголовного кодекса. Судья Анастасия Ачалова назначила Жанне два года и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашней химии»), сообщают правозащитники.

Женщину обвинили в участии в Марше единства 6 сентября 2020 года в Минске и выходе на проезжую часть. Ее опознали по фотографиям и видео другого участника акции, который выгрузил их с телефона на жесткий диск. Жанна полностью признала свою вину.

С 25 января по 1 февраля 2024 года женщина находилась под стражей. Позже до суда – под залогом размером 12 000 рублей.

Жанна Дудинская имеет средне-специальное образование и работает медсестрой в частном предприятии «Гематест».

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