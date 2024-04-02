Лукашенко опять все напутал 1 Телеграм-канал «День опричника»

2.04.2024, 15:59

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Причинно-следственная связь нарушена.

Описывая «агрессию врага на границе», Лукашенко не учел одного: окопы и противотанковые траншеи роют при обороне, а не нападении.

Как всегда, попутана причинно-следственная связь, ведь к войне Беларусь начала готовиться еще на этапе приемки российского ядерного оружия и развертывания полевых лагерей с инструкторами-вагнеровцами. Так что реакция соседей — Польши и стран Балтии — закономерна.

Впрочем, нет никаких сомнений, что Лукашенко не хочет ни с кем воевать. Но скажи мне, кто твой друг. Если Путин поставит вопрос ребром, Лукашенко придется отдавать долги.

Телеграм-канал «День опричника»