Лукашенко опять все напутал

Лукашенко опять все напутал1
- Телеграм-канал «День опричника»
- 2.04.2024, 15:59
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Причинно-следственная связь нарушена.
Описывая «агрессию врага на границе», Лукашенко не учел одного: окопы и противотанковые траншеи роют при обороне, а не нападении.
Как всегда, попутана причинно-следственная связь, ведь к войне Беларусь начала готовиться еще на этапе приемки российского ядерного оружия и развертывания полевых лагерей с инструкторами-вагнеровцами. Так что реакция соседей — Польши и стран Балтии — закономерна.
Впрочем, нет никаких сомнений, что Лукашенко не хочет ни с кем воевать. Но скажи мне, кто твой друг. Если Путин поставит вопрос ребром, Лукашенко придется отдавать долги.
Телеграм-канал «День опричника»