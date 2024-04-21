Как будет проходить беспрецедентная конфискация российских активов 21.04.2024, 6:23

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Ее не остановит даже президентство Трампа.

В Палате представителей Конгресса США с перевесом в 99 голосов принят законопроект о передаче 61 млрд долларов военной помощи Украине. Одновременно Палата приняла закон о конфискации российских активов в американских банках. «Можем объяснить» разобрался в том, как будет работать этот закон:

Закон о заморозке российских активов — REPO (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity) обеспечит правовую основу для передачи российских государственных активов Украине. Эти деньги пойдут на восстановление экономики Украины и компенсацию военного ущерба, нанесенного Кремлем.

Объем конфискуемых средств — 6 млрд долларов. Это полный объем российских активов которые хранились в американских банках и были заморожены после начала войны. Бóльшая часть российских резервов ($300 млрд) по-прежнему хранятся в европейских банках (в Германии, Франции и Бельгии).

Президенту США даны полномочия конфисковать активы РФ и впоследствии перевести деньги в два фонда: Компенсационный фонд и Фонд поддержки Украины.

Законопроект о конфискации еще не вступил в силу — должно пройти голосование в Сенате. Однако американист Александра Филиппенко назвала это голосование формальностью: опыт прошлого законопроекта о помощу Украине показывает, что большинство в Сенате поддержат эту инициативу.

Филиппенко отмечает, что разморозить российские активы теперь не получится даже в случае прихода к власти Трампа: «В законопроекте есть «предохранитель от Трампа» — замороженные активы нельзя будет разморозить до тех пор пока Россия не выведет войска из Украины. Включая Крым».