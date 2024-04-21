NYT: Трамп хочет усидеть на двух стульях 21.04.2024, 14:42

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Дональд Трамп

Его позиция о помощи Украине разделила республиканцев.

Голосование Палаты представителей США за предоставление Украине помощи в размере 61 миллиарда долларов стало самым явным признаком того, что Республиканская партия не полностью поддерживает бывшего президента Дональда Трампа. Голоса республиканцев разделились, что указывает на расколол в партии в год президентских выборов.

Трамп фактически смягчил свое неприятие помощи Украине и перестал давить на республиканцев в Палате представителей. Об этом говорится в материале The New York Times.

Самые ярые трамписты в Палате представителей, в частности, Марджори Тейлор Грин и Мэтт Гаец возглавили усилия по блокированию помощи Украины. Другой ярый сторонник Трампа, Лорен Боберт, высмеивал демократов во время голосования.

Однако сам Трамп пытался «усидеть на двух стульях» перед голосованием. Политик в своих социальных сетях писал, что «выживание» Украины является важным для США. При этом он упрекнул Европу в том, что она не дает больше денег на помощь Украине.

Аналитики отмечают, что предоставление Палатой представителей помощи Украине без каких-либо условий стало поражением для Трампа. В последние дни бывший президент США возродил идею предоставлять любую помощь в кредит, «а не просто в подарок», но его не поддержали.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что принятие Конгрессом важнейшего закона поможет поддержать Украину и Израиль, а также укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Соединенные Штаты продолжают стоять вместе со своими союзниками и партнерами по всему миру.