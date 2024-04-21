На российском ТВ признались, о чем молчит Кремль 3 21.04.2024, 14:49

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Такого в РФ не было 60 лет.

На ультрапатриотическом российском телеканале «Царьград», который принадлежит российскому олигарху Малофееву, внезапно высмеяли слова Путина об успехах в экономике и признали, что Россия при Путине вымирает.

По словам ведущего, настоящая демографическая катастрофа бушует в исконно русских регионах центральной полосы России, где население сокращается рекордными темпами, а уровень рождаемости упал до уровня кризисных девяностых.

Ведущий попутно высмеял слова Путина о том, что Россия якобы стала пятой экономикой мира.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Сеятель ветра».

Примечательно, что ровно те же Z- пропагандисты фанатично поддерживают путинскую войну с Украиной и требуют отправлять в эту мясорубку еще больше этнических русских, которые и так вымирают.

Таким образом, сокращение населения России ускоряется максимальными темпами.