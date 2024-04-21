«Они уже упакованы»: как одобренная США помощь повлияет на ситуацию на фронте 21.04.2024, 15:06

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Идет подготовка к развертыванию F-16 в Украине в ближайшие недели.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко проанализировал, как одобрение дополнительной помощи от США, повлияет на сроки развертывания истребителей F-16 в Украине.

«Это очень важный пакет. Ожидаемый, выстраданный. Потому что, сейчас, когда РФ интенсифицирует боевые действия, нам особенно критически нужны некоторые вещи. И если мы говорим о снарядах, о ракетах к ПВО, то они уже точно упакованы. То есть, это то, что должно отправляться. Они ждут. Этот запрос есть давно», - отметил Мусиенко.

При этом, он считает важнейшим вопрос перспективы предоставления Украине ракет ATACMS.

«Они сейчас очень нужны, поскольку, когда мы говорим, что надо замедлить наступление врага, то надо его встречать на подступах. Потому для нас стоит важный вопрос о ведении дистанционной войны настолько, насколько это возможно. Чем больше дистанционная война, тем меньше она контактная, тем меньше погибает наших военных, тем меньше получают ранения», - отметил эксперт.

В частности, чтобы не давать врагу нормально передвигаться, надо ATACMS.

«Далее, это F-16, которые должны появиться уже вскоре. Подготовка к этому очень активная. Вы видите, как отрабатывают по радарам, по системам ПВО. Это означает, что идет подготовка к развертыванию F-16 в ближайшие недели», - сказал Мусиенко.

Он отметил, что к F-16 предусмотрены ракеты. По его мнению, речь идет о ракетах «воздух-земля» дальностью на 450 км JASSM, которые дают возможность поражать тылы.

«И дальше - это уже идет пополнение тех запасов, которые мы исчерпывали по артиллерии. Далее идет по поддержке ПВО. Это системы Nasams. Я надеюсь, что будут и «Петриоты». Средства позволяют это сделать и бронемашины. Пополнение танков и бронемашин, начиная от Humvee, заканчивая Stryke», - отметил эксперт.

Также он сказал, что требование о неприменении западных средств по целям в РФ сохраняется, однако нет ограничений на применение по территории оккупированного Крыма.

«Не может быть иллюзий, что если мы говорим о ATACMS - это в первую очередь удары по Крыму. И это удары по тому, куда можно достать в глубине на Луганщине и Донетчине. А что касается ударов по территории России - эти задачи будут выполнять украинские дроны», - подчеркнул Мусиенко.