Близкий друг Пугачевой трусливо открестился от нее 27 21.04.2024, 15:29

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Илья Резник

Известный российский поэт-песенник назвал Примадонну «женой иноагента».

Российский и светский поэт-песенник Илья Резник, который считал себя близким другом Аллы Пугачевой, которая не поддержала военное вторжение России в Украину, высказался в отношении женщины.

По данным российских СМИ, Резник называет Пугачеву «жена иноагента».

«С предателями Родины я не общаюсь. То, что говорит ее муж, меня шокирует. Все уехавшие из страны иноагенты никогда не должны вернуться обратно к нам, в Россию», — трусливо рассказывает престарелый поэт.

При этом он добавляет, что Аллу Пугачеву он считает своей сестрой. «А Аллу, как и Раймонда, я любил и буду любить всегда. Повторюсь, я считаю ее своей сестрой, она меня — братом. А родственников не выбирают. Я очень надеюсь, что Алла в скором времени все осознает и вернется домой, в Россию, покается перед народом, который любил ее так, как никого и никогда в нашей стране не любили и не боготворили…» — рассуждает Резник.

Ранее Резник пожаловался на то, что ему перестали платить авторские песни, так как композиции Аллы Пугачевой сняли с радиоэфиров. Это серьезно ударило по карману Резника.