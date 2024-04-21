Серьезные изменения не в пользу Кремля Анатолий Несмиян

21.04.2024, 16:08

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Анатолий Несмиян

Расчет на «своего парня» в Штатах не оправдался.

Вслед за явно недружественными решениями о выделении помощи Тайваню и о запрете ТикТок в США на следующей неделе в Китай приезжает госсекретарь Блинкен. Как говорится, с ясным и недвусмысленным посланием о прекращении оказания военной помощи и поставками товаров двойного назначения в адрес России. Кроме того, будут сделаны предупреждения и в адрес финансовых структур Китая о сокращении взаимодействия с российскими финансовыми учреждениями.

Рычагов воздействия на Китай у США не так чтобы и много, но в любом случае ухудшение отношений с Америкой для Китая - не лучший вариант. Поэтому большую часть предупреждений Блинкена китайцы, скорее всего, проигнорируют, но что-то выполнят.

Для США в ситуации блокирования России важна системность: немного тут, немного там. Главное - постоянно и безостановочно. Такое методическое и системное давление, по мнению администрации США, рано или поздно, но принесет и качественные изменения в положении России. Тем более, что теперь, после выделения 61 млрд долларов Украине, американцы дают понять, что конфликт на Украине должен продолжаться и далее. Как минимум - весь этот год, а там - будет видно. И что особенно важно - решение о выделении помощи стало возможным после корректировки взглядов Трампа, который и тормозил его ранее. Так что расчет на «своего парня» в Штатах пока не оправдывается.

Анатолий Несмиян, Telegram