Вальдемар Скшипчак: Решение США указывает на два важных направления развития войны 21.04.2024, 16:52

Вальдемар Скшипчак

Американское оружие, вероятно, уже идет в Украину.

Принятие решения об одобрении нового пакета помощи Украине, передача поддержки уже началась. После принятия в Палате представителей США решения о выделении пакета помощи Украине первые комплекты вооружения направляются в Украину, сообщает «Укринформ» со ссылкой на комментарий военного эксперта, экскомандующего сухопутными войсками Польши, бывшего заместителя министра национальной обороны Польши Вальдемара Скшипчака.

Эксперт считает, что помощь уже идет, хотя детали этих поставок никто не знает. Это вызывает не только обеспокоенность, но и страх России, поскольку Украина получит необходимые ресурсы для изменения ситуации.

Вальдемар Скшипчак говорит, что эта помощь очень опоздала во времени и оказана с опозданием в 6 месяцев, однако украинская армия, несмотря на отсутствие такой помощи, смогла показать свою смелость и возможность защищать страну даже в таких невероятно сложных условиях.

По мнению эксперта, эта помощь указывает на два важных направления развития войны. Первый – украинская армия получает необходимую поддержку, а во-вторых, Соединенные Штаты вновь возвращаются к лидерской позиции по координированию в «украинской коалиции» стран, которые помогают защитить суверенное государство от агрессивного нападения.

В сущности русский авторитаризм использовал демократию как способ тормозить поддержку. Однако теперь ситуация может иметь новое направление и Россия именно поэтому начинает нервничать, а самое главное – начинает искать способы защитить себя от неожиданного шага США.

Что именно уже может скоро оказаться на фронте?

По мнению Вальдемара Скшипчака, на пути в ВСУ могут находиться уже боеприпасы, которые являются самой необходимой компонентой на поле боя. Все остальные элементы могут быть добавлены вскоре.

Самая главная поддержка – это снаряды для артиллерии калибра 155 мм и ракеты для HIMARS близкого и дальнего действия. важным элементом является комплектация ПВО и боеприпасов для сил ПВО, которая должна защитить как войска, так и гражданских.

Генерал Вальдемар Скшипчак является одним из самых известных военных в Польше, трехзвездочный генерал и высокий авторитет как специалист как в Польше, так и за ее пределами. Он командовал польской дивизией в Ираке и был командующим сухопутными войсками.

Палата представителей Конгресса США ранее приняла проект закона HR8035 «О дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины – 2024». Он предусматривает предоставление средств в размере $60 млрд. 311 депутатов палаты представителей подали голос за необходимое количество для принятия не более 218 голосов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что благодаря помощи США Украина получит важный ресурс для победы и восстановления. Он поблагодарил представителей Республиканской и Демократической партий за голосование за пакет помощи для Украины в Конгрессе.

Шмыгаль напомнил о том, что пакет помощи предусматривает 61 млрд долларов, из которых на оборонные расходы предусмотрено 49,9 млрд, в поддержку бюджета – 7,8 млрд, экономическая помощь составит 1,57 млрд, еще 400 млн будет выделено в рамках пакета на гуманитарное разминирование и защита границ.