Политический обозреватель рассказал о гигантской опасности для Путина, о которой пока мало кто знает 7 21.04.2024, 17:13

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«Россия останется без всего».

Американские санкции действуют, и уже есть первый очевидный результат, заявил политический обозреватель Иван Яковина. Китайские банки отказываются принимать платежи от РФ, опасаясь утратить большой рынок сбыта, поэтому готовы разорвать отношения с россиянами.

Мнение Ивана Яковины можно узнать из видео на канале YouTube, пишет «Диалог».

Политический аналитик поделился хорошими новостями с украинцами: «Что важно и что хорошо: вся банковская сфера в мире полностью цифровизирована, то есть все в цифре, все прозрачно, все видно, где, кто, куда, какие деньги проводит. Никакой тайны вкладов уже по сути дела в мире нет, и если американское правительство хочет узнать, кто, кому, куда и за что отправил какие деньги, то оно все это сразу же видит. Поэтому китайские банки во избежание проблем с американцами говорят: «Нет, мы больше с Россией торговать не будем». Просто потому, что Америка - это 30-40% китайского экспорта, а Россия - 2-3% китайского экспорта. Конечно, Америка им важнее».

Затем журналист рассказал, чем для России обернется отсутствие возможности закупать хоть что-либо у Китая: «Попасть под американские санкции никакой банк не хочет в самом страшном сне: они готовы отказаться от сотрудничества, от любых связей с Россией, только бы с американцами не ссориться. Это представляет для России фундаментальную, серьезнейшую, гигантскую опасность, потому что сейчас почти половина всего импорта в Россию идет из Китая, и если перекроется эта калитка, то Россия останется без всего, поскольку Россия сама почти ничего не производит. Так что ресурсов на продолжение войны в текущем 2024 году и уж тем более в 2025 году у России не будет».