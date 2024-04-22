Глава военной разведки Израиля подал в отставку 22.04.2024, 13:49

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Аарон Халива

И взял на себя ответственность за провал разведки перед атакой ХАМАС.

Глава военной разведки Израиля (АМАН) Аарон Халива проинформировал начальника Генштаба ЦАХАЛа Герци Халеви о своей отставке.

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля, пишет сайт «Детали». Халива взял на себя ответственность за провал в работе разведки, приведший атаке ХАМАС 7 октября.

В письме, которое Халива направил Халеви, сказано: «Управление разведки под моим командованием не справилось с возложенной на него задачей. Я помню этот черный день днем и ночью. Я всегда буду нести с собой ужасную боль войны».

Он добавил: «Я хотел бы завершить свои обязанности и уйти из ЦАХАЛа по окончании этапа расследования. Будет создана государственная следственная комиссия, которая расследует и выявит все факторы, приведшие к тяжелым событиям».

В ЦАХАЛе говорят, что c самого начала войны глава разведки хотел уйти в отставку, однако ждал подходящий момент, чтобы это сделать. Халива прослужил в ЦАХАЛе 38 лет.