Пакет военной помощи Украине от США: что в него может войти 2 22.04.2024, 17:20

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Соединенные Штаты дали четкий военно-политический сигнал РФ.

США сейчас ничего не мешает передать Украине ракеты большой дальности ATACMS, средства РЭБ и системы ПВО. Об этом FREEДОМ заявил украинский военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, комментируя голосование в США о предоставлении военной помощи Украине.

Он убежден, что у президента США Джо Байдена фактически нет оснований, чтобы отказать Украине во включение в пакет военной помощи тактических ракет ATACMS увеличенного радиуса действия (до 310 км).

- Что такое 300 километров? Это фактически все оккупированные территории Украины, включая территорию временно оккупированного Крыма. То есть Вооруженные силы Украины смогут держать под огневым контролем тыловую логистику оккупационных войск. Насколько успешно мы сможем держать? Мы увидели по вчерашним ударам по Севастополю и, соответственно, другим центрам сосредоточения живой силы и техники оккупантов на захваченных украинских территориях, — сказал военно-политический аналитик.

Он не исключает, что пакет военной помощи от США будет включать в себя системы ПВО либо ракеты к ним. Снегирев напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что у НАТО есть в распоряжении установки Patriot, чтобы передать их Украине.

Так как именно США являются страной-производителем этой системы ПВО, то передача Patriot возможна только с согласия Соединенных Штатов. По мнению аналитика, принятое США решение о помощи Украине говорит, что проблемы с этим не будет.

Кроме того, Снегирев считает, что в пакете военно-технической помощи могут быть артиллерийские снаряды калибром 155 миллиметров, о резком увеличении производства которых ранее заявляли в США.

- Именно артиллерийские снаряды сейчас крайне необходимы Вооруженным силам Украины. По словам президента Украины, соответственно, главкома Сырского, коэффициент огневого поражения, к сожалению, в пользу оккупантов. Именно это позволяет оккупантам достигать определенных тактических успехов на украинско-российском фронте. Поэтому изменение данного коэффициента снизит возможность дальнейшего продвижения российских оккупантов вглубь украинской территории, — сказал он.

Аналитик не исключает, что речь может идти и о предоставлении средств радиоэлектронной борьбы, которые крайне необходимы Силам обороны Украины для подавления вражеских беспилотных летательных аппаратов.

- Плюс тяжелая бронетехника. То есть весь тот спектр вооружений, который крайне необходим Вооруженным силам Украины. На данный момент, я еще раз подчеркиваю, по словам министра обороны Соединенных Штатов Остина, данный пакет военно-технической помощи Украине — это инвестиция в безопасность самих Соединенных Штатов. А это показательно. Это изменение не только тактики, но, соответственно, и риторики… Соединенные Штаты дают четкий военно-политический сигнал Российской Федерации о том, что они прекрасно понимают дальнейший характер развития событий на линии фронта. А это именно победа Вооруженных сил Украины, — подчеркнул Снегирев.