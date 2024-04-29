Как белорусов готовят к войне 15 29.04.2024, 9:09

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Белорусскую армию теперь могут послать воевать за пределы страны.

Новая военная доктрина, принятая так называемым ВНС, усиливает привязку Беларуси к России, пишет сайт телеканала «Белсат».

Уже на первой странице документа говорится, что Беларусь готова защищать «общие интересы» своих военных союзников «с использованием всех средств, находящихся в распоряжении государства».

Принципиально важно, что в новой военной доктрине допускается участие белорусской армии в вооруженных конфликтах за пределами территории Беларуси.

«Выполняя взятые на себя союзнические обязанности, Республика Беларусь не участвует в военной агрессии, но признает возможность участия в международном вооруженном конфликте за пределами своей территории в рамках обеспечения коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности», – говорится в статье 37.

В обновленной доктрине даже вводится новое понятие – «коалиционная война». Она в том числе может стать результатом агрессии против так называемого союзного государства и стран ОДКБ со стороны «геополитических центров силы».

Использованию вооруженных сил в рамках союзнических соглашений в общем отведен отдельный раздел. При этом нельзя сказать, чтобы Беларусь взяла на себя какие-то новые обязательства: на самом деле в доктрину просто перенесли те формулировки, которые были давно закреплены на уровне соответствующих международных соглашений в рамках Союзного государства или ОДКБ. Так, в пункте 20 совместной военной доктрины Союзного государства говорится, что «государства-участники рассматривают любые действия с использованием военной силы, направленные против любого из государств-участников, как покушение на так называемое союзное государство в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств в их распоряжении». Абсолютно та же формулировка сейчас содержится в статье 90 национальной доктрины.

Но внимание к взаимодействию с союзниками в новом документе действительно значительно увеличилось. К военным вызовам сейчас отнесены, например, внутренний вооруженный конфликт на территории страны-союзника и выход из общего военно-политического блока одного из членов организации (этому пункту соответствует выход Армении из ОДКБ).

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси сейчас закреплено на уровне военной доктрины и называется «важной составляющей превентивного сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии». О порядке и условиях его использования ничего не говорится. Интересно, что в документе оставили однозначную формулировку: «ядерное оружие Российской Федерации». То есть нет намеков на то, что Беларусь как-то может распоряжаться ядерными боеголовками или хотя бы влиять на их использование.