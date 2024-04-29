Польский генерал предложил заминировать границу с Беларусью 7 29.04.2024, 9:51

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Вальдемар Скшипчак заявил, что Лукашенко ведет гибридную войну.

Генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий сухопутными войсками и бывший заместитель министра национальной обороны Польши, в интервью Delfi заявил, что хотя конфликт России с НАТО кажется ему маловероятным, на границе с Россией и Беларусью надо построить укрепления и установить минные поля, чтобы окончательно отгородится от потенциальной агрессии со стороны этих государств.

- Лукашенко заявил, что действия Польши, Литвы и НАТО вынудили его разместить большое количество войск на польско-литовско-белорусской границе.

- Лукашенко, у которого в армии больше генералов, чем танков, пытается пугать, бряцает оружием, которого у него нет или, если есть, то заржавело в ножнах. Сколько бы он не старался, все видят, что это бесполезно. Напомню, что летом 2022 года Кремль заставил Лукашенко передать большую часть своих танков российской армии, после того как украинцы уничтожили российские бронетанковые войска. Так что угрозы Лукашенко на учениях белорусской армии несколько недель назад не испугали ни поляков, ни литовцев.

- Москва может спровоцировать конфликт на польско-литовско-белорусской границе и затем попытаться прийти на помощь братскому белорусскому народу, которому «угрожает» агрессия НАТО?

- Лукашенко нечем провоцировать конфликт на приграничной территории, преимущество НАТО сокрушительно, а Украина сдерживает российскую армию. В Кремле прекрасно понимают, что если Лукашенко ввяжется в военную авантюру против стран НАТО, то Россия его поддержать не сможет, так как все относительно боеспособные соединения российской армии задействованы в войне в Украине. Как только российский Генштаб начнет перебрасывать войска с Украины в другие места, украинцы этим воспользуются и начнут наступление, может быть, даже на территорию России. Так что Лукашенко знает свое место и делает то, что ему приказал Путин – ведет гибридную войну, способствует попыткам мигрантов штурмовать границы Польши, Литвы и Латвии.

- Кремль может рискнуть нанести удар по странам Балтии или Польше? Где?

- Вся граница с Беларусью, будь то литовская, польская или латвийская – опасное место. Это территория, которая стала полем боя гибридной войны, которую ведет Лукашенко. Сувалкский перешеек, конечно, особенно важная точка, но, как я вспоминал, пока у Лукашенко нет войск, которые могли бы нам угрожать. У русских в Калининграде сейчас тоже нет особого военного присутствия: части XIX армейского корпуса, которые были расквартированы в районе Калининграда, заняты борьбой с Украиной.

Я считаю, что польские и литовские границы с Россией нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время. В военное время укрепления на приграничных территориях строить может быть уже слишком поздно. Я убежден, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений. И скрывать это не надо. И Лукашенко и Путин должны знать, что если они решаться начать войну, их войскам придется преодолевать настолько укрепленные районы, что это потребует огромных жертв со стороны их военных.