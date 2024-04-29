Путину пора на выход Telegram-канал «СерпомПо»

29.04.2024, 9:57

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У России начались проблемы из-за провалов спецслужб.

Который день мы слышим о нетерпимом положении с въездом граждан Таджикистана в Россию. Таджикские дипломаты высказывают озабоченность и дошло до того, что они рекомендовали гражданам отказаться от поездок в Россию.

Напомним, что Таджикистан – союзник РФ по ОДКБ, страна с которой наше государство многое связывает в силу исторических причин.

МИДовское словесное помело, Захарова объяснила проверки повышенными мерами безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле».

То есть, сначала политическое руководство и его спецслужбы не смогли обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на предупреждение о возможном теракте, а теперь они кинулись наносить ущерб нашей стране под тем же предлогом «безопасности» - устраивать массовые проверки людей, которые едут к нам из страны – члена ОДКБ работать и учиться.

Вероятно, при надлежащем порядке хватило бы оперативных методов, не нужно было бы «закидывать невод», чтобы поймать на границе «кого-то». Теперь же получилось, что провалы Путина и его спецслужб привели к тому, что в угоду их «активности» приносятся внешнеполитические интересы страны.

Но начать следует с иного – увольнения Патрушева, Бортникова, Колокольцева и Золотова. Да и самому Путину давно пора на выход.

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