Путину пора на выход
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 29.04.2024, 9:57
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У России начались проблемы из-за провалов спецслужб.
Который день мы слышим о нетерпимом положении с въездом граждан Таджикистана в Россию. Таджикские дипломаты высказывают озабоченность и дошло до того, что они рекомендовали гражданам отказаться от поездок в Россию.
Напомним, что Таджикистан – союзник РФ по ОДКБ, страна с которой наше государство многое связывает в силу исторических причин.
МИДовское словесное помело, Захарова объяснила проверки повышенными мерами безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле».
То есть, сначала политическое руководство и его спецслужбы не смогли обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на предупреждение о возможном теракте, а теперь они кинулись наносить ущерб нашей стране под тем же предлогом «безопасности» - устраивать массовые проверки людей, которые едут к нам из страны – члена ОДКБ работать и учиться.
Вероятно, при надлежащем порядке хватило бы оперативных методов, не нужно было бы «закидывать невод», чтобы поймать на границе «кого-то». Теперь же получилось, что провалы Путина и его спецслужб привели к тому, что в угоду их «активности» приносятся внешнеполитические интересы страны.
Но начать следует с иного – увольнения Патрушева, Бортникова, Колокольцева и Золотова. Да и самому Путину давно пора на выход.
Telegram-канал «СерпомПо»